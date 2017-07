Une quinzaine de personnes ont été interpellées par la police vendredi soir à Brno (Moravie du Sud) en marge du match entre le Zbrojovka Brno et Baník Ostrava qui a ouvert le championnat tchèque de football. En battant le Zbrojovka 3-1 (le but décisif étant marqué par Milan Baroš), le club de Moravie-Silésie a bien réussi son retour dans l’élite du football tchèque, après une saison passée au sein de la deuxième division. Le match a néanmoins été marqué par les affrontements entre les supporters des deux clubs. Réputés pour être parmi les plus violents en République tchèque, près de 900 supporters d’Ostrava se sont déplacés à Brno en train, sous étroite surveillance policière.