Football - Mondial 2018 : la République tchèque doit viser l'exploit face à l'Allemagne

L'équipe tchèque de football reçoit ce vendredi soir au stade de l'Eden à Prague l'Allemagne, championne du monde en titre, et la Reprezentace doit à tout prix l'emporter, et déjà ne pas perdre, si elle veut espérer pouvoir jouer les barrages ouvrant la voie au Mondial 2018 en Russie. La mission semble cependant quasiment impossible tant la Mannschaf, qui compte six victoires après six journées de cette phase de qualifications, semble supérieure. De surcroît, les Tchèques sont mal engagés pour accrocher la deuxième place de la poule C, qui devrait leur permettre d'accéder aux barrages. Troisièmes de leur groupe, ils disposent de quatre points de retard sur l'Irlande du Nord, laquelle ne devrait avoir aucun mal à disposer ce vendredi de Saint-Marin. "L'Allemagne, c'est un gros morceau, mais en même temps c'est un défi. Cela m'embêterait que nous partions perdants avant même de jouer la rencontre", a commenté le coach tchèque Karel Jarolím.

La République tchèque se déplacera en Irlande du Nord lundi prochain. Après ce match, elle sera déjà plus ou moins fixée sur son sort.