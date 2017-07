Le FK Mladá Boleslav reçoit ce jeudi les Irlandais du Shamrock Rovers FC à l'occasion du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa. Vainqueur 3 à 2 à l'aller à Dublin, notamment grâce à un doublé de leur attaquant Golgol Mebrahtu, les Tchèques partent avec un avantage certain, puisque la qualification est assurée même en cas de défaite sur les scores de 1 à 0 ou 2 à 1. Pour le coach Dušan Uhrin, il faudra toutefois être prudent et ne pas réitérer les erreurs du match aller : "Ils ont eu trois occasions et ils ont mis deux buts. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre. L'adversaire a ses qualités et est dangereux, nous ne devons pas le sous-estimer". Si Mladá Boleslav se qualifie, le club de Bohême de l'Ouest sera opposé au vainqueur du match entre le FC Kairat et le KF Skënderbeu Korçë au troisième tour préliminaire.