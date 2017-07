Le FK Mladá Boleslav a assuré sans souci sa qualification pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa ce jeudi en surclassant une nouvelle fois les Irlandais du Shamrock Rovers FC (2-0). A match aller à Dublin, les Tchèques s'étaient déjà imposés sur le score de 3 à 2. "On a voulu faire la décision dès le début, c'est pourquoi on a attaqué et cela a marché", a résumé le coach Dušan Uhrin. Au prochain tour, la semaine prochaine, le club de Bohême centrale sera opposé aux Albanais KF Skënderbeu Korçë, qu'il aura l'honneur de recevoir à l'aller. Le Sparta Prague, qui était lui directement qualifié pour ce tour de la compétition, affrontera pour sa part l'Etoile rouge de Belgrade, qu'il ira défier en Serbie à l'aller.