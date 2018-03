Football - Ligue Europa : le Viktoria Plzeň surclassé par le Sporting Portugal (0-2)

Le Viktoria Plzeň est passé à côté de son match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa en allant s'incliner à Lisbonne 2 à 0 face au Sporting Portugal. Fredy Montero a inscrit les deux buts portugais, le premier juste avant la pause, suite à une perte de balle des joueurs tchèques, le second dès le retour des vestiaires. Malgré l'erreur de son équipe sur le premier but, le coach de Plzeň, Pavel Vrba, était réaliste à l'issue de la rencontre : "Le résultat est sans doute mérité. Le Sporting a mis deux buts et a eu deux grosses autres occasions, heureusement sauvées par notre gardien Aleš Hruška."

Le club tchèque, leader incontesté du championnat national, recevra le Sporting Lisbonne la semaine prochaine pour le match retour des huitièmes de finale.