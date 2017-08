Football - Ligue Europa : le Viktoria Plzeň fait un pas vers la phase finale

Le Viktoria Plzeň disputait ce jeudi soir le match aller des barrages de la Ligue Europa et le club de Bohême de l'Ouest a fait un pas important vers la qualification en phase finale grâce à une victoire devant son public face à l'AEK Larnaka (3-1). Les Tchèques sont pourtant passés tout près de la correctionnelle, encaissant un but dès la 8e minute de jeu et manquant miraculeusement d'en prendre un deuxième jusqu'à l'égalisation à la 29e minute. Le coach tchèque, Pavel Vrba, reconnaissait à l'issue de la rencontre que le scénario aurait pu être tout autre. "Nous avons survécu à la mort et nous devons profiter de la déception des Chypriotes de n'avoir pas pu nous punir davantage. Je pense que nous serons bien plus conséquents à Chypre. Le match retour, en terrain chaud, y sera très difficile", a commenté l'ancien sélectionneur de la Reprezentace. Ce match retour aura lieu la semaine prochaine. On saura alors si Plzeň rejoint Zlín, et probablement le Slavia Prague, mal engagé dans les barrages de la Ligue des champions, en phase finale de la Ligue Europa.