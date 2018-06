Football - Ligue Europa : le Sparta Prague connaît (presque) son premier adversaire

Le Sparta Prague disputera le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa face au vainqueur du match entre les Serbes du FK Spartak Subotica et les Nords-Irlandais de Coleraine. Les Tchèques joueront le match aller à domicile, le 26 juillet, et le match retour à l'extérieur une semaine plus tard. Ainsi en a décidé le tirage au sort effectué jeudi à Nyon en Suisse.

"Il est important pour nous de ne pas avoir à faire un long voyage", a commenté l'entraîneur du Sparta, Pavel Hapal. "On va faire en sorte d'être bien préparés pour pouvoir évidemment passer ce tour. Nous savons bien que nous serons les favoris, que nous jouions contre des Serbes ou des Nords-Irlandais. On fera tout pour passer", a poursuivi le coach.