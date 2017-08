Deux clubs tchèques disputaient leur match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa ce jeudi et les choses ne se sont pas bien passées. En mauvaise passe suite à leur défaite 2 à 0 à l'extérieur, le Sparta Prague n'a pas réussi à renverser la vapeur et a concédé une nouvelle défaite devant son public face à l'Etoile de Zagreb (0-1). La presse tchèque souligne que c'est la pire performance en coupes européennes du club de la capitale depuis 2013 et une humiliante élimination au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa face aux Suédois du BK Häcken. Jeudi soir, Mladá Boleslav n'a pas fait mieux face au KF Skënderbeu Korçë, que les Tchèques avaient pourtant battu 2 à 1 à l'aller. En Albanie, le club de Bohême centrale a été vaincu sur le même score et le sort du match s'est décidé lors d'une séance de penaltys remportée par les hôtes (4-2). Pour la Tchéquie, seul le Viktoria Plzeň, éliminé de la Ligue des champions, disputera les barrages de la Ligue Europa.