Le Slavia Prague dispute ce mardi soir à Chypre le match des barrages de la Ligue des champions face à l'APOEL Nicosie. Le club pragois, champion de République tchèque en titre, a l'occasion de disputer pour la deuxième fois de son histoire la phase finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les Tchèques sont privés de leur défenseur Simon Deli, l'international ivoirien étant blessé. Ils peuvent en revanche compter sur l'attaquant slovaque Miroslav Stoch, dont le transfert depuis Fenerbahçe a été annoncé en fin de semaine dernière et qui pourrait évoluer pour la première fois sous les couleurs de son nouveau club. L'APOEL Nicosie n'est pas un adversaire facile puisque le club chypriote joue régulièrement les phases finales des coupes européennes depuis une dizaine d'années et qu'il a même atteint les quarts de la finale de la Ligue des champions lors de la saison 2011/2012.