Le Slavia Prague affrontera l'APOEL Nicosie lors des match de barrages de la Ligue des champions pour tenter de se qualifier pour la phase finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. C'est ce qu'a décidé le tirage au sort organisé ce vendredi à Nyon en Suisse. Vainqueur du BATE Borisov au tour précédent, le Slavia se déplacera pour le match aller à la mi-août en Chypre et recevra le club chypriote dans son enceinte pragoise de l'Eden une semaine plus tard. Le champion de République tchèque en titre a la possibilité de sa qualifier pour la deuxième fois de son histoire en phase finale de la Ligue des champions. Il aurait cependant tort de sous-estimer son adversaire puisque l'APOEL Nicosie a tout de même atteint les quarts de la finale de la compétition lors de la saison 2011/2012.