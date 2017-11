Football : le Viktoria Plzeň fait déjà un pas vers le titre en dominant le Slavia Prague (1-0)

Le FC Viktoria Plzeň a poursuivi dimanche sa série d'invincibilité en championnat en battant le champion de République tchèque en titre, le Slavia Prague, sur le score de 1 à 0. Face à leurs principaux rivaux en HET liga et devant leur public, les joueurs de Bohême de l'Ouest n'ont pas tremblé, inscrivant le seul but du match grâce à Daniel Kolář (79'). Après treize journées, Plzeň signe tout simplement sa treizième victoire et fait d'ores et déjà un pas en avant vers le titre. Le Viktoria compte en effet à présent treize points d'avance sur son premier poursuivant, le Sigma Olomouc, tenu en échec samedi sur la pelouse des Bohemians (1-1), et quatorze sur le Slavia Prague.

Le Sparta Prague, auteur d'un début de saison décevant, n'a pas réussi à profiter de ces résultats pour recoller au groupe de tête. Le club de la capitale a concédé dimanche le match nul dans les dernières minutes de son match à Zlín (2-2).