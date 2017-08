Football : le Viktoria Plzeň confirme sa première place du championnat

Le Viktoria Plzeň est allé chercher dimanche en fin de journée une quatrième victoire consécutive en championnat sur le terrain de Jihlava (1-2). Un succès qui a mis du temps à se dessiner puisque les locaux ont inscrit un but après seulement 27 secondes de jeu et que l'égalisation, signée Patrik Hrošovský, n'est intervenue qu'à la 69e minute. Marek Bakoš a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu.

Après quatre journées, le Viktoria Plzeň est donc seul en tête de la HET liga avec douze points au compteur. Le Sigma Olomouc, fort de sa nette victoire contre Brno (3-0), occupe la deuxième place. On trouve ensuite les poids lourds du championnat que sont le Sparta Prague, qui a signé sa deuxième victoire de la saison vendredi contre le FC Slovácko (1-0), et le Slavia Prague, qui n'a pas été capable de prendre l'ascendant sur les Bohemians Prague (0-0), dans le toujours très disputé derby du roi de Vršovice.