Le Slavia Prague et le Viktoria Plzeň disputent ce mercredi soir leur match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Le club pragois, champion de République tchèque en titre, se rend en Biélorussie pour retrouver le BATE Borisov, battu sur le plus petit des scores à l'aller (1-0). L'entraîneur Jaroslav Šilhavý parle de "l'un des matchs les plus importants de l'année". C'est dans un esprit sans doute similaire que le Viktoria Plzeň reçoit pour sa part le FC Steaua Bucarest. Là aussi, les jeux sont ouverts puisque les deux équipes se sont séparées sur un score de parité (2-2) lors du match aller dans la capitale roumaine. "Je veux que nous soyons actifs offensivement et j'espère que cela nous réussira. Jouer pour obtenir un 0-0 serait suicidaire", a expliqué le coach Pavel Vrba.