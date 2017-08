L'arbitre Pavel Orel est sous le feu des critiques pour sa performance lors du match opposant samedi dernier le Slavia Prague et Teplice pour le compte de la première journée du championnat de football tchèque. La commission des arbitres de la Fédération tchèque de football (FAČR) lui reproche particulièrement d'avoir commis trois erreurs, dont deux l'auraient été au profit du Slavia, le champion en titre. La première faute de Pavel Orel, selon la commission, est d'avoir sifflé un penalty en faveur des Rouges et Blancs, à la 8e minute, suite à une main présumée d'un défenseur de Teplice. L'arbitre a attendu de longues secondes avant d'accorder ce pénalty, qui a permis aux joueurs de la capitale d'inscrire le seul et unique but du match. Michal Listkiewicz, le président de la commission, a indiqué ce mardi que l'homme en noir aurait de surcroît dû siffler un pénalty pour le Slavia, bien réel cette fois-ci, à la 38e minute, et infliger un carte jaune au défenseur coupable d'une grossière faute sur un attaquant pragois. Troisième erreur enfin : l'arbitre aurait dû expulser un joueur du Slavia en seconde mi-temps en le gratifiant d'un second carton jaune. Dans une déclaration, la commission déclare "considérer la performance de l'arbitre comme inacceptable dans une compétition professionnelle". La sanction infligée à Pavel Orel n'a pas été rendue publique, conformément au règlement de l'UEFA.