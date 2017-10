Football : la Tchéquie va défier l'Azerbaïdjan pour l'honneur

La sélection tchèque de football est à Bakou ce jeudi pour affronter l'Azerbaïdjan à l'occasion de l'avant-dernier match des qualifications du Mondial 2018. L'enjeu est cependant limité pour les deux équipes qui, respectivement quatrième et troisième de la poule C, derrière l'Allemagne et l'Irlande du Nord, sont d'ores et déjà éliminées et n'iront pas en Russie l'an prochain. Pour la Reprezentace, toujours entraînée par Karel Jarolím, il s'agit donc déjà de se préparer pour les futures échéances que seront les qualifications de l'Euro 2020 et la Ligue des nations, une nouvelle compétition européenne que l'UEFA devrait organiser pour la première fois lors de la saison 2018-2019.

Dimanche, la République tchèque recevra Saint-Marin à Prague pour clore cette phase de qualifications.