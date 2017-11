Football : la Tchéquie bat l'Islande en amical (2-1)

La sélection nationale tchèque, actuellement à Doha au Qatar, a battu jeudi en match amical l'Islande sur le score de 2 à 1. Un succès honorable puisque les Islandais, à l'inverse des Tchèques, sont qualifiés pour le Mondial 2018 en Russie, et qu'ils n'avaient plus encaissé plus d'un but par match depuis près d'un an. La Reprezentace a ouvert la marque grâce à Tomáš Souček à la 19e minute de jeu et c'est Jan Sýkora qui a doublé la mise à la 65e, peu avant que l'Islande ne réduise l'écart. "Nous n'étions pas au complet, mais cela reste un participant à la prochaine Coupe du monde et ce genre de victoire doit donc nous stimuler pour travailler davantage", a commenté à la fin de la rencontre le sélectionneur Karel Jarolím.

Les Tchèques, vainqueurs de leurs trois derniers matchs, affrontent samedi le Qatar avant de rentrer en Europe.