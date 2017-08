Football : Jan Kliment et Jan Bořil pour la première fois appelés en sélection nationale

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football tchèque, Karel Jarolím, a annoncé une liste de dix-huit joueurs avec lesquels il entend affronter l'Allemagne et l'Irlande du Nord début septembre. Jan Kliment, attaquant de 23 ans évoluant sous les couleurs du club danois du Brøndby IF, est appelé pour la première fois de sa carrière en sélection. Le défenseur du Slavia Prague, Jan Bořil, 26 ans, connaît la même joie. Patrik Schick et Tomáš Sivok ne font eux pas partie des choix de Karel Jarolím qui se réserve cependant la possibilité de compléter sa liste.

La République tchèque affronte à domicile le 1er septembre l'Allemagne, dans un match déjà déterminant pour la qualification pour le Mondial 2018 en Russie. La Reprezentace se rendra trois jours plus tard en Irlande du Nord pour une rencontre toute aussi importante.