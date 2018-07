Football : Jakub Jankto quitte l'Udinese pour la Sampdoria

Le milieu de terrain tchèque de 22 ans Jakub Jankto évoluera désormais sous les couleurs de la Sampdoria de Gênes. Le jeune joueur, à l'Udinese dans le championnat italien depuis 2014, a signé son contrat de prêt avec obligation d'achat vendredi. Selon différents médias, le montant du transfert pourrait s'élever à 15 millions d'euros. Il s'agirait dans ce cas du sixième joueur tchèque le plus cher de l'histoire.

Formé au Slavia Prague, Jakub Jankto a inscrit quatre buts et réalisé six passes décisives cette saison en Serie A. Il est déjà apparu à douze reprises sous le maillot de la sélection nationale, pour laquelle il a marqué un but.