La sélection anglaise des moins de 19 ans a tenu son rang de favori du championnat d'Europe de football en battant mercredi les Tchèques sur le score de 1 à 0. La rencontre a cependant été serrée à Tbilissi, en Géorgie, où la compétition est organisée, et les Anglais n'ont inscrit le but de la victoire qu'à quelques secondes du coup de sifflet final. "Bien sûr, perdre ainsi un match, c'est quelque chose que personne ne souhaite. Certains joueurs ont pleuré mais il y a des choses plus graves dans la vie. Je dois féliciter les joueurs pour leur belle performance", a philosophé l'entraîneur Jan Suchopárek. En finale, l'Angleterre affrontera le Portugal, la seule équipe à avoir battu la Reprezentace lors de la phase de poules.