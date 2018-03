Football - China Cup : la Tchéquie domine la Chine (4-1)

La sélection tchèque de football est venue à bout ce lundi de la Chine (4-1) dans le cadre de la seconde rencontre de la China Cup, un tournoi de préparation. Le score est largement à l'avantage des Tchèques mais ceux-ci n'ont pourtant pas eu la tâche facile. Menée dès la 5e minute du match, la Reprezentace a dû attendre l'heure de jeu pour réussir à inverser la vapeur. En quatre minutes, les Tchèques ont inscrit trois buts (entre la 58e et la 62e) et ainsi "sauvé la face et leur réputation footballistique" selon le site sport.cz.

C'était la première fois de l'histoire que Tchèques et Chinois s'affrontaient en football. Les deux équipes ont perdu leur premier match du tournoi, la Tchèques face à l'Uruguay (0-2) et la Chine face au Pays de Galles (0-6).