Football : annulation de la Supercoupe de Tchéco-slovaquie pour des raisons de sécurité

La Supercoupe de Tchéco-slovaquie, qui devait être organisée le 29 juin dans la capitale slovaque entre le Slovan Bratislava et le Slavia Prague, n'aura pas lieu. La direction de la police régionale de Bratislava a demandé son annulation pour des raisons de sécurité. Il n'y aurait pas assez de policiers disponibles pour encadrer l'événement, alors que les forces de l'ordre sont mobilisés pour surveiller les écoles toute la journée et dans le cadre d'un festival organisé non loin de la ville.

"Cela n'aurait pas dû se passer ainsi. Cela m'embête énormément, surtout parce que la Fédération tchèque de football et les deux équipes sont totalement innocentes dans cette affaire", a fait savoir Martin Malík, le président de la fédération tchèque. Avec ses collègues de la fédération slovaque, il réfléchit à l'éventualité de trouver une nouvelle date pour jouer le match.

Les deux organisations ont relancé en 2017 l'idée de cette Supercoupe de Tchéco-slovaquie, un trophée disputé entre 1960 et 1993. L'an passé, Zlín avait remporté la première édition de cette coupe remise au goût du jour face au Slovan Bratislava.