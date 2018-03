Foot - Sparta : l’entraîneur italien Andrea Stramaccioni limogé

Andrea Stramaccioni n’est plus l’entraîneur du Sparta Prague. L’Italien a été démis de ses fonctions, a annoncé le club sur son site Internet ce mardi, deux jours après le résultat nul (1-1) concédé à domicile contre Brno. A onze journées de la fin du championnat, le Sparta, où évolue l’ancien international français Rio Mavuba, occupe une décevante cinquième place au classement avec 14 points de retard sur le leader, le Viktoria Plzeň (et un match en plus), très loin de ses objectifs annoncés en début de saison.

Arrivé au Sparta en mai dernier et très critiqué depuis le début de saison, Andrea Stramaccioni, ancien entraîneur notamment du Panathinaikos et de l’Inter Milan, n’a jamais convaincu les exigeants supporters pragois. Selon les médias, Pavel Hapal, ancien international tchèque actuel sélectionneur des Espoirs slovaques, est le principal candidat pour lui succéder sur le banc du Sparta.