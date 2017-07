Après le Slavia Prague et le Viktoria Plzeň en Ligue des champions mardi, le Sparta Prague et Mladá Boleslav disputent eux aussi les matchs allers du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa ce jeudi soir. Très attendu en raison du nombre important de joueurs étrangers recrutés durant le mercato, le Sparta démarre sa saison par un délicat déplacement en Serbie pour y affronter l’Etoile rouge de Belgrade. L’ancien Lillois Rio Mavuba et l’international camerounais Georges Mandjeck en provenance de Metz figurent dans le groupe convoqué par l’entraîneur italien du club de la capitale, Andrea Stramaccioni, pour disputer cette rencontre. De son côté, Mladá Boleslav accueille les Albanais du KF Skënderbeu Korçë. Au tour précédent, le club de Bohême centrale a éliminé les Irlandais du Shamrock Rovers. Troisième club tchèque engagé en Ligue Europa, Zlín, vainqueur de la coupe de République tchèque la saison dernière, est, lui, directement qualifié pour la phase de poules de la compétition.