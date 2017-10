Foot – Ligue Europa : les clubs tchèques face à des défis très différents

Les trois clubs tchèques en lice en Ligue Europa disputent ce jeudi la troisième des six journées de la phase de groupes de la compétition. Tandis que le Slavia Prague effectue un déplacement délicat chez les Espagnols de Villarreal avec pour enjeu la première place du groupe, le Viktoria Plzeň affronte le FC Lugano, lanterne rouge du championnat suisse, à Lucerne et Zlín accueille les Danois du FC Copenhague à Olomouc. Une victoire relancerait les Moraves dans la course à la qualification.