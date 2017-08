Disputer les barrages de la Ligue Europa, c’est également ce qu’espèrent le Sparta Prague et Mladá Boleslav. Pour cela, les Pragois, qui accueillent l’Etoile rouge de Belgrade en match retour du 3e tour préliminaire ce jeudi soir, auront la mission la plus compliquée, puisqu’ils doivent remonter un retard de deux buts après leur défaite (0-2) concédée à l’aller dans la capitale serbe. Mladá Boleslav se déplace pour sa part en Albanie pour y affronter le KF Skënderbeu Korçë et défendre son avantage d’un but suite à sa victoire (2-1) acquise la semaine dernière lors du match aller en Bohême centrale.