Le Slavia Prague sera le seul club tchèque qui participera aux barrages de la Ligue des champions. Bien que défaits à Borisov, en Biélorussie, par le Bate (1-2), mercredi soir, en match retour du 3e tour préliminaire, les Pragois, qui s’étaient imposés (1-0) chez eux lors du match aller, sont qualifiés à la faveur de la règle du but inscrit à l’extérieur. Les Grecs de l’Olympiakos, les Ecossais du Celtic Glasgow, les Danois du FC Copenhague, les Chypriotes de l’APOEL Nicosie ou les Slovènes de Maribor seront l’adversaire du Slavia pour les barrages, dernier stade de la phase éliminatoire avant la phase de groupes de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. Le tirage au sort sera effectué ce vendredi. Second club tchèque en lice en Ligue des champions, le Viktoria Plzeň est, lui, éliminé après la défaite (1-4) concédée devant son public contre le FC Steaua Bucarest. Au match aller en Roumanie, les deux équipes s’étaient quittées sur un résultat nul (2-2). Le club de Bohême de l’Ouest disputera donc les barrages de la Ligue Europa.