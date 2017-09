Foot : les Tchèques n’iront pas à la Coupe du monde

C’est désormais une certitude : la République tchèque ne participera pas à la phase finale de la Coupe du monde de football en Russie en 2018. Battue par l’Irlande du Nord (2-0) à Belfast lundi soir suite à deux buts sur coups de pied arrêtés signés Jonny Evans et Chris Brunt aux 28e et 41e minutes, la Reprezentace n’a plus aucune chance de terminer à la deuxième place de son groupe, classement qui offrira une place de barragiste aux huit meilleurs deuxièmes des neuf groupes figurant dans la zone Euro des éliminatoires.

Avec seulement neuf points récoltés en huit matchs, la République tchèque figure à la quatrième place du groupe C, avec quinze points de retard sur l’Allemagne, leader, dix sur l’Irlande du Nord et un sur l’Azerbaïdjan. Depuis la partition de la Tchécoslovaquie en 1993, la République tchèque n’est parvenue à se qualifier que pour une seule phase finale de Coupe du Monde, en 2006 en Allemagne.