Foot : le Sparta Prague ne compte plus sur Rio Mavuba

Rio Mavuba n’évoluera très probablement plus au Sparta Prague la saison prochaine. Malgré un contrat de trois ans qui court jusqu’en 2020, l’ancien milieu international français, 34 ans, ne fait plus partie des plans des dirigeants du club de la capitale, qui a terminé la saison à une très décevante cinquième place au classement de l’HET Liga, le championnat de République tchèque de football, très loin du titre de champion qui était l’objectif initial.

Arrivé au Sparta l’été dernier en provenance de Lille et en compagnie de plusieurs autres joueurs étrangers, Rio Mavuba, souvent critiqué par les supporters et les médias pour ses performances, n’a disputé que onze matchs de championnat tout au long de la saison. Il n’a par ailleurs participé à aucune des dix dernières journées. Ce mercredi, sur le site internet du club, le directeur sportif Zdeněk Ščasný a indiqué que Mavuba et l’ancien défenseur international tchèque Michal Kadlec ne participeront pas à la préparation estivale et que le club cherchait une solution concernant leur avenir.