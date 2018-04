Foot : l’ancien champion de Belgique et de France David Rozehnal arrête

Ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Lille OSC en Ligue 1, David Rozehnal a mis un terme à sa carrière. L’ancien défenseur international tchèque (60 sélections entre 2004 et 2009) évoluait à Ostende dans le championnat de Belgique ces trois dernières saisons. Agé de 37 ans, il a indiqué avoir pris la décision d’arrêter pour des raisons familiales.

En 2011, David Rozehnal avait réalisé le doublé championnat et coupe de France avec le LOSC, performance qu’il avait réalisée quelques années plus tôt en Belgique avec le FC Bruges également. Durant sa carrière, au cours de laquelle il a également porté les maillots de Newcastle en Premier League, de la Lazio Rome en Série A et d’Hambourg en Bundesliga, le stoppeur tchèque a également participé aux demi-finales de l’Euro 2004 avec la Reprezentace et a été sacré champion d’Europe espoirs en 2002.