Foot : Karel Jarolím restera le sélectionneur de la République tchèque

Bien que la République tchèque ne soit pas parvenue à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde 2018 et ne participera pas davantage aux barrages, Karel Jarolím a été confirmé dans ses fonctions de sélectionneur ce mardi à Prague par l’Association tchèque de football. Devancée par l’Allemagne et l’Irlande du Nord, la République tchèque n’a terminé que troisième de son groupe avec un total de quinze points en dix matchs.

Karel Jarolím a pris la succession de Pavel Vrba au poste de sélectionneur en août 2016. Son bilan à la tête de la Reprezentace en l’espace de quatorze matchs est de six victoires pour quatre résultats nuls et quatre défaites. Contesté par certains dirigeants et observateurs, Karel Jarolím s’est vu confier pour nouvelle mission de gagner son groupe dans la nouvelle Ligue des nations et de qualifier la République tchèque pour l’Euro 2020.