L’équipe de République tchèque de football des moins de 19 ans participera aux demi-finales du championnat d’Europe, organisé en Géorgie. A Tbilissi, samedi soir, les protégés de l’entraîneur Jan Suchopárek, ancien joueur du RC Strasbourg, ont battu la Géorgie (2-0) pour leur troisième et dernier match de groupe. Avec un total de six points pour deux victoires et une défaite, les Tchèques ont terminé à la deuxième place du groupe A derrière le Portugal. En demi-finales, ils seront opposés au vainqueur du groupe B, qui sera l’Angleterre, l’Allemagne ou les Pays-Bas.