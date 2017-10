Foot – Coupe du monde – Eliminatoires : les Tchèques ont terminé sur un large succès

L’équipe de République tchèque de football a remporté son dernier match de groupe comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en battant sans surprise largement Saint-Marin (5-0), dimanche soir à Plzeň. Les cinq buts tchèques ont été inscrits par Michal Krmenčík (8e et 23e minutes), Jan Kopic (27e), Filip Novák (71e) et Václav Kadlec (83e). Avec un total de quinze points en dix matchs, la Reprezentace termine à la troisième place du groupe C derrière l’Allemagne, directement qualifiée pour la phase finale qui se tiendra en Russie en juin prochain, et l’Irlande du Nord, barragiste. La République tchèque n’a plus participé à de phase finale de Coupe du monde depuis 2006.