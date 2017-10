Foot – Coupe du monde – Eliminatoires : dernier match pour l’honneur pour les Tchèques

L’équipe de République tchèque de football accueille Saint-Marin à Plzeň, ce dimanche soir, pour son dixième et dernier match de groupe comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie. Quel que soit le résultat, la Reprezentace, qui a battu l’Azerbaïdjan (2-1), jeudi dernier à Bakou, terminera à la troisième du groupe C, derrière l’Allemagne, d’ores et déjà qualifiée pour la phase finale, et l’Irlande du Nord, très probable barragiste. Depuis la partition de la Tchécoslovaquie, la République tchèque n’a participé qu’à une seule phase finale de Coupe du monde, en Allemagne en 2006.