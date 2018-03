Foot – Championnat tchèque : le derby des « S » pragois très spectaculaire et sans vainqueur

Plus belle affiche du championnat tchèque de football, le traditionnel derby pragois entre le Sparta et le Slavia s’est achevé sur un résultat nul (3-3), samedi soir, à l’occasion de la 21e journée de l’HET Liga. Dans une rencontre à rebondissements et disputée dans un stade à guichets fermés malgré le froid et la neige, le Sparta a d’abord mené 3 à 0 à la mi-temps, avant de se faire rejoindre dans les vingt-cinq dernières minutes.

Le Slavia a égalisé à la 5e minute du temps additionnel (95e) sur un penalty sifflé après recours à l’assistance vidéo. Ce partage des points ne fait l’affaire d’aucune des deux équipes. Le Slavia reste à six longueurs du leader, le Viktoria Plzeň, qui se déplace à Zlín ce dimanche soir et possède par ailleurs un match de retard, tandis que le Sparta occupe désormais la sixième place au classement avec sept points de retard sur son grand rival pragois.