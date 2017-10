Fête nationale : le président Miloš Zeman a décoré une quarantaine de personnalités

L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, le président slovène Borut Pahor ou encore les chanteurs d'opéra Štefan Margita et Eva Urbanová, voilà quelques-unes des personnalités auxquelles le président l'Etat Miloš Zeman a remis des décorations d'Etat, samedi soir, lors d'une cérémonie traditionnelle du 28 octobre, fête nationale commémorant l'indépendance de la Tchécoslovaquie en 1918.

Le chef de l'Etat a récompensé au total 39 personnalités tchèques et étrangères, soit le nombre le plus élevés depuis le début de son mandat en 2013. Gerhard Schröder, Borut Pahor et le maire de Vienne Michael Häupl, ainsi que trois représentants de l'armée tchèque et tchécoslovaque, ils ont tous été décorés de l'Ordre du Lion blanc, la plus haute décoration de l’Etat tchèque. A titre posthume, l'architecte slovène Josip Plecnik, chargé de la rénovation du Château de Prague dans l'entre-deux-guerres, a été décoré de l'Ordre Tomáš Garrigue Masaryk.

Parmi les autres personnalités distinguées au Château de Prague figurent l'écrivain Jaroslav Foglar, la chanteuse Helena Vondráčková, le réalisateur Zdeněk Troška ou encore le pilote de camion Karel Loprais.