Plusieurs milliers de Tchèques et de Slovaques se sont retrouvés, ce dimanche, sur la montagne frontalière de Velká Javořina, dans le massif des Carpates blanches. Ils ont participé à une « fête de la fraternité » organisée pour la 25e année consécutive pour célébrer l’amitié tchéco-slovaque et évoquer l’histoire commune des deux peuples. Des représentants des régions et des communes des deux côtés de la frontière ont assisté à la manifestation. Celle-ci a été accompagnée d’un riche programme musical. Les Tchèques et les Slovaques se réunissent sur la montagne de Velká Javořina aussi pour le réveillon du Nouvel An. Cette idée est née en 1992 pour exprimer symboliquement le désaccord avec la séparation de la Tchécoslovaquie.