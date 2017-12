Fermeture des magasins les jours fériés : les syndicats écrivent à Babiš

Les syndicats craignent que la loi instituant la fermeture des grands magasins durant sept jours fériés soit menacée. Soutenus par les organisations patronales, les députés ODS veulent soumettre un texte à leurs collègues pour supprimer cette loi. C'est la raison pour laquelle les syndicats ont adressé une lettre au chef du gouvernement Andrej Babiš pour qu'il ne recule pas sur cette avancée sociale. Selon les organisations syndicales, la loi, votée en 2016 par les parlementaires chrétiens-démocrates, sociaux-démocrates et communistes, a fait preuve de son bien-fondé et elle n'a pas donné lieu à des licenciements, menace qu'agitait le patronat. Au contraire, le secteur fait face à un manque de main d'oeuvre.

D'après cette législation, les grandes surfaces de plus de 200 mètres carrés sont dorénavant fermées au Nouvel An, le lundi de Pâques, le 8 mai, le 28 septembre, le 28 octobre et les 25 et 26 décembre. Le 24 décembre, les magasins peuvent toutefois rester ouverts jusqu'à midi.