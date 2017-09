Face aux "discours de haine", l'eurocommissaire Věra Jourová quitte le réseau social Facebook

L'eurocommissaire tchèque Věra Jourová a décidé de suspendre sa page Facebook, estimant que le réseau social était devenu une "autoroute de la haine". Elle l'a annoncé jeudi lors d'une conférence de presse portant sur la lutte contre les contenus illégaux sur internet. "Je reconnais que les plates-formes en ligne sont riches de grandes possibilités, rapporte l'AFP. "Internet a cependant également une face sombre", a poursuivi la commissaire en charge de la justice, des consommateurs et de l'égalité des genres.

En 2016, la Commission européenne avait négocié avec les géants du web que sont Facebook, Twitter, Youtube et Microsoft, un code de bonne conduite pour faire face aux contenus haineux, en particulier les propos xénophobes, racistes et homophobes, ainsi que ceux faisant la promotion du terrorisme. Bruxelles veut désormais faire en sorte que ces sociétés facilitent le signalement et la suppression de ces contenus.