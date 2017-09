Exposition à l’occasion du 80e anniversaire de la mort du président Masaryk

Une grande exposition sur le « Phénomène Masaryk » a été inaugurée ce jeudi au Musée national de Prague. Elle rend hommage au premier président de l’Etat tchécoslovaque Tomáš Garrigue Masaryk, décédé il y a 80 ans de cela, le 14 septembre 1937.

Ouverte jusqu’à fin janvier 2018, l’exposition présente plus de 200 objets et documents liés à la vie du fondateur de la Tchécoslovaquie, dont le masque mortuaire de Masaryk, ses objets personnels, ainsi que des extraits de films et des enregistrements audio.