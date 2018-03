Explosion de l’usine chimique à Kralupy : cinq des six victimes étaient de nationalité roumaine

Cinq des six personnes mortes dans l’explosion de l’usine chimique survenue jeudi à Kralupy nad Vltavou (Bohême centrale) étaient des employés roumains. C’est ce qu’a fait savoir le ministre des Affaires étrangères roumain ce vendredi, suite aux visites dans deux hôpitaux de Prague entreprises par des employés de l’ambassade de Roumanie.

Les deux autres personnes blessées, dont une très gravement brûlée au visage, restent hospitalisées, alors que la police poursuit son enquête pour mieux définir les causes de l’explosion dans un des réservoirs de la raffinerie appartenant au groupe Unipetrol et située à une vingtaine de kilomètres au nord de Prague. Il s'agit de l'un des plus graves accidents industriels en République tchèque de ces cinquante dernières années.