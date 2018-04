Exercices « Hradba 2018 » : l’Armée tchèque teste ses réservistes

Environ 1 400 réservistes opérationnels d’une quinzaine de troupes participent aux plus grands exercices du genre organisés par l’Armée tchèque qui se déroulent à partir de ce mardi et jusqu’au 30 avril prochain notamment dans les zones militaires de Hradiště et de Libavá, ainsi que dans les locaux de la base aérienne de Čáslav et dans certains espaces civils. Les réservistes s’entraîneront par exemple à surveiller l’aéroport de Prague et d’autres lieux et bâtiments.

Des manœuvres similaires ont été organisées pour la premières fois il y a deux ans. Depuis 2017, le nombre de réservistes opérationnels de l’Armée tchèque a augmenté de 780 personnes, pour s’élever à plus de 2 400 en mars dernier, dont 188 femmes.