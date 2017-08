Exercices aériens Ample Strike en République tchèque

Plus de 13 000 soldats de dix-huit pays équipés d’une quarantaine d’hélicoptères et d’avions participent aux exercices militaires Ample Strike qui se déroulent à partir de ce lundi et jusqu’au 12 septembre prochain en plusieurs endroits de République tchèque, plus précisément dans les espaces militaires de Libavá et Boletice et dans les aéroports et bases aériennes de Bechyně, Čáslav, Pardubice et Náměšť nad Oslavou.

Ce sont essentiellement des contrôleurs aériens avancés et des pilotes qui prennent part à cet exercice de l’OTAN. Des soldats américains sont également présents, avec leurs bombardiers B-1 et B-52 et leurs avions ravitailleurs KC-135.