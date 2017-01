Infos Eurostat : la Tchéquie se classe parmi les pays de l’UE avec le moins de demandes d’asile

24-01-2017 20:05 | Alžběta Ruschková

La République tchèque se classe parmi les pays de l’Union européenne où les migrants font le moins de demandes d’asile. En 2016, il y avait dans les Etats membres de l’UE en moyenne 702 demandeurs par million d’habitants. Le nombre de demandes de protection internationale a été 25 fois moins élevé en Tchéquie (28 demandeur par million d’habitants). Ces données résultent d’un rapport publié par Eurostat. Selon le ministère de l’Intérieur, 1475 personnes ont demandé la protection de la République tchèque au cours de l’année dernière, soit de 50 de moins qu’en 2015. 1213 d’entre eux ont été des primo-demandeurs.

Un Polonais détenu en Syrie libéré grâce à la diplomatie tchèque 24-01-2017 19:37 | Alžběta Ruschková La diplomatie tchèque a contribué à la libération d’un ressortissant polonais détenu en Syrie. Leszek Panek, 54 ans, a disparu en décembre 2015. Le Polonais a été retrouvé et a été libéré « pour des raisons humanitaires » grâce aux négociations menées par les autorités tchèques et syriennes à Prague et à Damas. Il a été livré, lundi au Liban, à la partie polonaise par le directeur du département en charge des affaires étrangères au Château de Prague, Hynek Kmoníček. L’information a été annoncée ce mardi par le porte-parole de la présidence, Jiří Ovčáček. La République tchèque est le seul pays de l’UE et de l’OTAN à avoir une ambassade dans le pays. « Cette affaire montre clairement l’importance de notre présence en Syrie », a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Michaela Langronová.

La République tchèque a été un bénéficiaire net de l’UE à hauteur de 2,9 milliards d’euros en 2016 24-01-2017 17:42 | Alžběta Ruschková En 2016, la République tchèque a reçu près de 124 milliards de couronnes (4,6 milliards d’euros) du budget européen. Il s’agit ainsi de 80 milliards de couronnes (2,9 milliards d’euros) de plus que le montant de la somme à hauteur de laquelle elle a participé à son financement. C’est aussi la troisième plus élevée différence entre sa contribution au budget et ce qu’elle en reçoit en échange depuis l’adhésion du pays à l’Union européenne en 2004. Les chiffres ont été communiqués par le ministère des Finances ce mardi. Au total, la République tchèque a reçu 1,1 billions de couronnes (40 milliards d’euros) de plus de subventions européennes que ce qu’elle-même a versé pour le financement des différents budgets européens.

Le Trio Smetana nominé au prix du BBC Music Magazine 24-01-2017 17:11 | Alžběta Ruschková L’album des trios de Bohuslav Martinů enregistré par les artistes tchèques du Trio Smetana a été nominé au prix du BBC Music Magazine dans la catégorie de la musique de chambre. Le jury britannique ayant désigné trois candidats, le vainqueur sera choisi dans le vote du public qui se tiendra jusqu’au 24 février et sera ensuite annoncé le 19 avril prochain. L’information a été communiquée par le producteur en chef de la section de la musique classique de la société Supraphon, Matouš Vlčinský. L’ensemble qui a été fondé dans les années 1930, s’est déjà vu décerner le prix prestigieux britannique en 2007 pour son enregistrement des trios d’Antonín Dvořák.

Météo 24-01-2017 14:47 | Alžběta Ruschková Ce mercredi, jour de la fête des Miloš, le ciel reste essentiellement couvert, malgré quelques éclaircies. Des chutes de neige sont également possibles, notamment dans la partie nord-est du territoire tchèque. Côté températures, celles-ci vont de -4 à 0 °C et ne dépassent pas les -6 °C à compter de 1000 mètres d’altitude.

Après la rénovation, le Musée national devrait ouvrir ses portes d’ici la mi-2020 24-01-2017 14:37 | Alžběta Ruschková Les locaux du Musée national à Prague, dont certains sont actuellement en travaux de rénovation, devraient de nouveau ouvrir leurs portes d’ici la mi-2020. Le bâtiment historique sera toutefois accessible déjà à partir du mois d’octobre 2018 et accueillera une grande exposition organisée à l’occasion du 100e anniversaire de la création de la Tchécoslovaquie. Ces nouvelles ont été communiquées ce mardi par le directeur de l’établissement, Michal Lukeš. Selon le chef du musée, les expositions consacrées à l’histoire naturelle seront ouvert d’ici la mi-2019, celles présentant l’histoire du pays un an plus tard.

La Thaïlande extrade le Tchèque soupçonné de propagation consciente du sida 24-01-2017 14:26 | Alžběta Ruschková Les services thaïlandais de l’immigration ont extradé vers la République tchèque Zdeněk Pfeifer, soupçonné d’avoir sciemment transmis le virus sida à plusieurs de ses partenaires sexuels. L’information a été annoncée par l’agence de presse américaine AP. Arrêté récemment sur l’île de Phuket en Thaïlande, le ressortissant tchèque faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international. La police tchèque estime qu’il a pu transmettre le virus du sida à au moins trois personnes mais que le nombre de contaminations pourrait être bien plus élevé au vu du nombre de ses partenaires sexuels depuis qu'il a appris sa séropositivité. Un tribunal thaïlandais l’a déjà condamné jeudi à s’acquitter d'une amende car son visa touristique dans le pays a expiré depuis 2015.

La criminalité de nouveau en baisse en 2016 24-01-2017 14:07 | Alžběta Ruschková D’après les statistiques rendues publiques ce mardi par la police tchèque, la criminalité a baissé de 12 % en 2016. Près de 218 000 actes délictueux ont été recensés et la police a réussi à en résoudre plus de 53 %. Parmi les crimes les plus représentés, il s’agissait notamment des crimes contre les biens, dont la police a enregistré près de 118 000, soit une baisse de 21 000 par rapport à l’année précédente. Le nombre de vols et de cambriolages a également diminué et il y avait aussi moins de crimes économiques, dont le nombre a légèrement dépassé 28 000. Enfin, la police a enregistré un peu plus de 14 000 actes violents, dont 136 meurtres. La criminalité a été en recul pour la troisième année consécutive.

Pollution : fin de l'état d'alerte au smog dans cinq régions 24-01-2017 13:47 mis à jour | Pierre Meignan La qualité de l'air en République tchèque enregistre une amélioration ce mardi selon l'Institut hydrométéorologique tchèque. Les météorologues ont en effet décidé de lever l'alerte face au smog pour cinq régions, celles de Prague, de Bohême centrale, de Bohême du Sud, de Pardubice et de Hradec Králové. La limitation des activités industrielles à Prague et en Bohême centrale n'est plus à l'ordre du jour. Par ailleurs, des municipalités comme Prague et Plzeň envisagaient la gratuité des transports en commun pour faire face à la situation. Ce mardi, les élus de la capitale ont finalement exclu d'avoir recours à cette mesure. L'état d'alerte au smog est enclenché quand la concentration de particules fines dans l'atmosphère dépasse 100 microgrammes par mètre cube durant deux jours consécutifs. Les météorologues n'excluent pas que ce niveau soit à nouveau dépassé les jours prochains.