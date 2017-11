Etudes : 80 élèves roms obtiennent une bourse de l'organisation Romea

Plus de 80 élèves issus de la communauté rom ont reçu ce vendredi une bourse de la part de l'organisation Romea pour les aider à poursuivre leurs études. Ces adolescents sont inscrits dans des écoles du secondaire, des lycées généraux mais aussi des écoles d'infirmières, pédagogiques, techniques et artistiques. Romea a lancé ce programme de bourses l'an dernier. Il est destiné aux élèves dont la situation financière délicate de la famille compromet la scolarité. Le montant des bourses va de 14 000 couronnes à 21 000 couronnes pour l'année scolaire, entre 550 et 820 euros.

"L'an passé, quand nous avons lancé ce programme de bourses, nous avons pu grâce à lui soutenir 60 élèves roms. Cette année, nous en aidons 25 de plus et les besoins sont encore plus importants", a expliqué Jitka Votavová, de l'organisation Romea. Cette dernière gère également depuis plusieurs années un programme de bourses pour les étudiants roms de l'enseignement supérieur.