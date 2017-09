Etude : les Tchèques fument et boivent beaucoup

Les fumeurs et consommateurs d’alcool sont toujours très nombreux en République tchèque. C’est du moins ce que déclarent les experts de l’Institut de la Santé publique (SZÚ). D’après le rapport annuel présenté par le SZÚ ce lundi, 19,6 % des Tchèques fumaient quotidiennement et 13,8 % de la population buvaient de l’alcool tous les deux jours en 2016.

Le nombre total des fumeurs a légèrement baissé ces dernières années en Tchéquie. Avec 35 % de fumeurs, les hommes sont plus concernés par le tabagisme que les femmes dont seulement 23 % fument. La consommation moyenne d’alcool pur par habitant et par an reste, pour sa part, inchangée : 10 litres par homme et 3,7 litres par femme. 13 % de la population ont une consommation d’alcool à risque.