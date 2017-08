Etude : le changement climatique est aussi responsable des migrations

La décision d'émigrer n'est pas seulement liée à la fuite de zones de guerre ou à la pauvreté, mais également aux bouleversements induits par le changement climatique. C'est la conclusion d'une étude menée sur deux ans par l'équipe du démographe social Robert Stojanov, rattaché à la Faculté des sciences naturelles de l'Université Charles. Le chercheur a présenté les résultats de ses travaux ce lundi dans le cadre de l'Ecole d'été des études sur les migrations. La dégradation de l'environnement et le changement climatique sont ainsi deux causes majeures de déplacement des populations. Pour son étude, l'équipe de M. Stojanov a interrogé en 2015 et en 2016 des réfugiés se trouvant en Grèce, à Vienne et en Turquie.

Selon le démographe, des facteurs environnementaux sont cités dans la moitié des cas pour expliquer la décision d'émigrer. Robert Stojanov explique également que, très souvent, les réfugiés syriens citent la sécheresse comme l'une des causes du conflit qui ravage leur pays depuis 2011.