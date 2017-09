Etude : la Tchéquie est le pays le moins sain au monde

La République tchèque est le pays le moins sain au monde en ce qui concerne la consommation de l’alcool, le tabagisme et l’obésité. C’est du moins ce qui résulte d’une étude britannique effectuée par le site Clinic Compare. Pour arriver à ce résultat, Clinic Compare a comparé 179 pays à travers le monde en se basant sur les données de l’Organisation mondiale de la santé.

En République tchèque, la consommation moyenne d’alcool pur par habitant et par an est de 13,7 litres. Le pays se classe également sur la onzième position quant à la consommation de tabac.

Toujours d’après l’étude, la République tchèque est suivie de la Russie et de la Slovénie. Au total, neuf pays post-communistes de l’Europe centrale et de l’Est figurent parmi les dix pays les moins sains. La dixième place est occupée conjointement par les Etats-Unis et la Lituanie. Inversement, les pays les plus sains sont l’Afghanistan, la Guinée et le Niger.