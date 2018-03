Ester Ledecká porte-drapeau tchèque pour la cérémonie de clôture des JO de Pyeongchang

Grande figure des XXIIIes Jeux olympiques d’hiver qui se sont achevés ce dimanche à Pyeongchang, Ester Ledecká était le porte-drapeau tchèque pour la cérémonie de clôture, un jour après son sacre en snowboard dans l’épreuve du slalom parallèle. Après la défaite de l’équipe de hockey sur glace contre le Canada (4-6) samedi dans le match pour la troisième place, c’est sur un bilan de sept médailles, dont les deux d’or d’Ester Ledecká, que s’achèvent ces Jeux pour la République tchèque, soit deux de moins qu’à Sotchi il y a quatre ans. Au classement par pays, la République tchèque figure à la 14e place entre l’équipe des athlètes olympiques de Russie et la Biélorussie.

Outre donc les performances de Ledecká en ski alpin et en snowboard, où Eva Samková est elle aussi montée sur un podium, les sportifs tchèques se sont illustrés également en biathlon (2 médailles) et en patinage de vitesse (2 médailles). Les six médaillés tchèques seront accueillis sur la place de la Vieille-Ville à Prague lundi après-midi à leur retour de Corée du Sud.