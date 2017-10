Ennio Morricone a fait ses adieux au public pragois

Le compositeur italien, Ennio Morricone, célèbre pour ses musiques de film, s'est produit à la tête de l'Orchestre symphonique national tchèque pour la cinquième fois de sa carrière lundi à l'O2 Arena à Prague. Le concert entrait dans le cadre de sa tournée Ennio Morricone - Last ever show et était affublé du sous-titre Goodbye Prague. Et pour cause, puisque le musicien a fait ses adieux au public pragois. L'an prochain, il aurait 90 ans, a-t-il fait remarquer, précisant qu'il ne se produirait plus dans de grandes salles. Comme les fois précédentes à Prague, le concert s'est joué à guichet fermé.

Ennio Morricone a réalisé la musique de dizaines de films, ce qui lui a valu de multiples récompenses. Il est notamment connu pour sa collaboration avec Sergio Leone dans les années 1960. Plus récemment, c'est à Prague qu'il a enregistré la bande originale de la dernière oeuvre de Quentin Tarantino, Les Huit Salopards.