Infos Energie : la centrale nucléaire de Temelín prévoit une hausse significative de sa production pour cette année

26-01-2017 11:06 | Guillaume Narguet

Quelque 15 térawattheures (TWh) d’électricité devraient être produits à la centrale nucléaire de Temelín (Bohême du Sud) cette année. C’est du moins ce que son directeur a annoncé, ce jeudi. Si cette prévision est respectée, il s’agira alors d’une augmentation de 3 TWh par rapport à l’année dernière et d’une des productions les plus importantes de ces dernières années. Par ailleurs, l’embauche de quatre-vingt nouveaux employés est également planifiée. En 2016, les deux centrales nucléaires existantes en République tchèque, dont la société ČEZ est la propriétaire, ont enregistré une baisse de leur activité, essentiellement en raison des longues mises hors service de certains de leurs réacteurs. La production de la centrale de Dukovany (Moravie) a même été la plus faible de ces vingt-huit dernières années avec un peu moins de 12 TWh. Malgré cela, la production de la centrale de Temelín, qui est la plus importante de toutes les sources d’électricité en République tchèque, permet de couvrir à elle seule environ un cinquième de la consommation nationale.

Pour consulter le bulletin d'informations que nous mettons en ligne chaque jour aux alentours de 20H00, veuillez cliquer ici.

L’espace aérien tchèque toujours plus exploité 26-01-2017 11:28 | Guillaume Narguet Près de 837 000 avions ont traversé ou utilisé l’espace aérien tchèque en 2016, soit une augmentation de l’ordre de 7 % par rapport à 2015. Le nombre de vols au-dessus de la République tchèque augmente régulièrement puisqu’il a doublé en l’espace de quatorze ans. Les chiffres ont été communiqués, ce jeudi, par la Direction du trafic aérien (ŘLP). Le trafic le plus intense a été enregistré en juillet avec un total de 88 000 avions pour l’ensemble du mois. Au total, ce sont environ 130 millions de voyageurs qui sont passés par un aéroport tchèque en 2016, essentiellement par l’aéroport Václav Havel de Prague, où le nombre de décollages et d’atterrissages a augmenté de près de 6,5 %.

Energie : la centrale nucléaire de Temelín prévoit une hausse significative de sa production pour cette année 26-01-2017 11:06 | Guillaume Narguet Quelque 15 térawattheures (TWh) d’électricité devraient être produits à la centrale nucléaire de Temelín (Bohême du Sud) cette année. C’est du moins ce que son directeur a annoncé, ce jeudi. Si cette prévision est respectée, il s’agira alors d’une augmentation de 3 TWh par rapport à l’année dernière et d’une des productions les plus importantes de ces dernières années. Par ailleurs, l’embauche de quatre-vingt nouveaux employés est également planifiée. En 2016, les deux centrales nucléaires existantes en République tchèque, dont la société ČEZ est la propriétaire, ont enregistré une baisse de leur activité, essentiellement en raison des longues mises hors service de certains de leurs réacteurs. La production de la centrale de Dukovany (Moravie) a même été la plus faible de ces vingt-huit dernières années avec un peu moins de 12 TWh. Malgré cela, la production de la centrale de Temelín, qui est la plus importante de toutes les sources d’électricité en République tchèque, permet de couvrir à elle seule environ un cinquième de la consommation nationale.

Le gouvernement tchèque lui aussi opposé au péage autoroutier en Allemagne 25-01-2017 19:47 | Guillaume Narguet Le gouvernement tchèque est opposé au péage autoroutier que l’Allemagne devrait instaurer dans un proche avenir et le considère comme discriminatoire pour les ressortissants des autres pays membres de l’Union européenne. C’est ce qu’a indiqué le Premier ministre Bohuslav Sobotka dans un communiqué de presse en réaction à l’adoption de la mesure par le gouvernement allemand ce mercredi. La République tchèque pourrait se joindre à la plainte que l’Autriche envisage de déposer auprès de la Cour de justice de l’UE. Si le projet de vignette obligatoire est également adopté par le Parlement, comme cela est fort probable, les autoroutes allemandes devraient devenir payantes à compter de 2018 ou 2019. Toutefois, si la mesure sera indolore pour les Allemands puisque leur taxe de circulation routière baissera plus ou moins du même montant, en revanche tous les automobilistes étrangers devront s'acquitter de cette nouvelle redevance.

A Berlin, Lubomír Zaorálek a été le dernier chef de la diplomatie étranger reçu par Frank-Walter Steinmeier, prochain président allemand 25-01-2017 18:50 | Guillaume Narguet Les relations tchéco-allemandes se sont considérablement améliorées au cours des vingt dernières années et elles permettent aujourd’hui de stabiliser l’espace se trouvant dans les proches environs des deux pays. C’est ce qu’ont convenu les ministres des Affaires étrangères tchèque des deux pays ce mercredi à Berlin. Lubomír Zaorálek a été le dernier chef de la diplomatie d’un pays étranger reçu par Frank-Walter Steinmeier avant que celui-ci ne prenne ses fonctions de président de la République en février prochain. Les deux hommes se sont rencontrés à l’occasion du 20e anniversaire de la signature de la Déclaration tchéco-allemande. « Il suffit de regarder l’histoire des relations tchéco-allemandes pour se rendre compte de tout ce que nous avons réussi ces vingt dernières années », a souligné Frank-Walter Steinmeier. « Ces bonnes relations dépassent le cadre tchéco-allemand et influencent l’espace qui se trouve autour de nous », a pour sa part estimé Lubomír Zaorálek. La signature de cette déclaration le 21 janvier 1997 par Václav Klaus, Premier ministre tchèque de l’époque, et Helmut Kohl, a notamment permis de constater que les torts commis les uns aux autres appartiennent au passé.

Migration : le ministre de l’Intérieur tchèque redira « non » aux quotas de répartition à la réunion européenne ce jeudi à Malte 25-01-2017 18:33 | Guillaume Narguet Milan Chovanec fera une nouvelle fois part de l’opposition de la République tchèque au principe des quotas de répartition des migrants imposé par la Commission européenne lors de la réunion informelle des ministres de l’Intérieur européens qui se tiendra à La Valette ce jeudi. En revanche, Milan Chovanec est favorable au projet d’élargissement du système d'information Schengen aux Etats européens qui ne sont pas membres de l’UE. « Nous aurions besoin d’intégrer des pays comme la Serbie ou la Macédoine qui se trouvent sur la route des Balkans », a-t-il expliqué. Toujours selon le ministre tchèque, le regard porté par les Etats membres sur les quotas de répartition a évolué depuis le début de l’année suite à la prise de la présidence de l’UE par Malte, qui a pris le relais de la Slovaquie. « Il semble que le principe de responsabilité partagée évoqué par les Slovaques ait été jeté aux oubliettes et que nous en sommes revenus là où nous étions il y a un an et demi de cela », a regretté Milan Chovanec. Le gouvernement maltais considère comme une nécessité d’améliorer la protection des frontières maritimes et terrestres de l’espace Schengen avant d’envisager de trouver un accord pour la répartition des demandeurs d’asile parmi les pays membres.

Pollution : le gouvernement veut utiliser l’argent européen pour limiter les situations de smog 25-01-2017 18:11 | Guillaume Narguet Le gouvernement tchèque envisage de se servir de l’argent des subventions européennes pour développer l’usage des voitures électriques ou encore accélérer le processus d’aides au financement de l’installation de nouvelles chaudières à condensation dans les foyers pour prévenir les pics de pollution et limiter la formation de couches de smog. C’est ce qu’a indiqué le Premier ministre, ce mercredi, à la sortie de la réunion sur le sujet. Concernant les voitures électroniques, Bohuslav Sobotka a reconnu qu’un développement des infrastructures était nécessaire et que la situation actuelle n’était pas bonne. C’est pourquoi, selon lui, l’argent européen disponible à cette fin est très important. Par ailleurs, le chef du gouvernement, qui estime que de nouvelles lois ne sont pas nécessaires, a encouragé les communes et les villes à recourir davantage aux mesures figurant dans la loi actuelle sur la protection de l’air, comme par exemple pour l’instauration de zones à faibles émissions ou la régulation de l’activité des entreprises les plus polluantes.

Eurostat : la Tchéquie se classe parmi les pays de l’UE avec le moins de demandes d’asile 25-01-2017 15:00 mis à jour | Alžběta Ruschková La République tchèque se classe parmi les pays de l’Union européenne où les migrants font le moins de demandes d’asile. En 2016, il y avait dans les Etats membres de l’UE en moyenne 702 demandeurs par million d’habitants. Le nombre de demandes de protection internationale a été 25 fois moins élevé en Tchéquie (28 demandeur par million d’habitants). Ces données résultent d’un rapport publié par Eurostat. Selon le ministère de l’Intérieur, 1475 personnes ont demandé la protection de la République tchèque au cours de l’année dernière, soit de 50 de moins qu’en 2015. 1213 d’entre eux ont été des primo-demandeurs.

Un Polonais détenu en Syrie libéré grâce à la diplomatie tchèque 25-01-2017 15:00 mis à jour | Alžběta Ruschková La diplomatie tchèque a contribué à la libération d’un ressortissant polonais détenu en Syrie. Leszek Panek, 54 ans, a disparu en décembre 2015. Le Polonais a été retrouvé et a été libéré « pour des raisons humanitaires » grâce aux négociations menées par les autorités tchèques et syriennes à Prague et à Damas. Il a été livré, lundi au Liban, à la partie polonaise par le directeur du département en charge des affaires étrangères au Château de Prague, Hynek Kmoníček. L’information a été annoncée ce mardi par le porte-parole de la présidence, Jiří Ovčáček. La République tchèque est le seul pays de l’UE et de l’OTAN à avoir une ambassade dans le pays. « Cette affaire montre clairement l’importance de notre présence en Syrie », a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Michaela Langronová.

Météo 25-01-2017 14:59 | Guillaume Narguet C’est d’abord un ciel bas et nuageux, puis un temps plus dégagé et variable, qui règne sur une grande partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Zora. Le soleil se montre de plus en plus présent au fil de la journée, à l’exception du nord du pays. Les températures varient entre -4 °C et 0 °C pour les maximales.